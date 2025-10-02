Москалькова встретила 10 курян, которых вернули из украинского плена

Москалькова встретила жителей Курской области в Беларуси, указано в посте губернатора
Из украинского плена возвращены 10 жителей Курской области. Их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Еще 10 курян возвращены из украинского плена! На Белорусской земле их уже встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — указано в посте губернатора, опубликованном в telegram-канале.

Ранее в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц, среди которых оказались и жители Курганской области. Освобожденных доставили в Беларусь, где им предоставили медицинскую и психологическую помощь.

