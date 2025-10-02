Военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что по приезде домой первым делом подарит цветы маме и прочтет ей стихотворение. Информацию приводит Минобороны РФ.
«Подарю маме цветы и прочитаю стих, который для нее написал», — приводит слова военнослужащего российское ведомство. Минобороны также опубликовало видео, на котором он прочел свое стихотворение.
«Этот стих любимой маме, прости, что оставляю в сердце шрамы. Твоей любовью частенько я пренебрегал, Твою заботу временами отвергал. Любил по-своему, все в жизни не как у людей, И ко всему стремился сам, мне помогать не смей. Время прошло, корю себя за глупость, Дурак, что позволялся в твой адрес брать ругань. Причинил так много боли, мам, Виной, как лезвием, режу себя по частям. Лишь через года учтены многие ошибки, Нет ничего прекраснее твоей руки. Увы, нам в прошлое вернуться не дано», — говорится в нем.
Военнослужащий также рассказал, что как приедет в Россию, сразу позвонит маме и скажет, как сильно ее любит. Кроме того, по его словам, ему также надо будет пройти врачебную комиссию, так как на фронте он получил ранение.
Россия и Украина 2 октября провели обмен военнопленными. С украинской стороны были возвращены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских, в обмен Россия передала Украине 185 военнопленных ВСУ. Все освобожденные находятся в безопасности и доставлены в Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.