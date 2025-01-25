Орбакайте показала выступление Пугачевой, о котором та жалеет до сих пор

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Примадонна выступала в Чернобыле сразу после аварии
Примадонна выступала в Чернобыле сразу после аварии Фото:

Певица Кристина Орбакайте в социальных сетях поделилась кадрами с концерта своей матери Аллы Пугачевой, который та давала для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Орбакайте написала, что это был «легендарный концерт».

«Легендарный концерт „Встречи в Чернобыле“ 1986 год», — подписала ролик дочь Пугачевой. Сама примадонна ранее рассказывала, что пожалела об этом выступлении. По ее словам, артистка не осознавала масштаба опасности техногенной катастрофы. По ее словам, ликвидаторы в качестве вознаграждения просили привезти им апельсины, алкоголь и саму артистку. Об этом Пугачева рассказывала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».

«Такая глупость произошла, поэтому ничего не понимали. Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, сожгите, цветы на перроне не берите», — цитирует воспоминания примадонны портал 7дней.ру.

На самом концерте присутствовало около девяти тысяч зрителей. У некоторых из них артистка принимала цветы и жала людям руки. 

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Певица Кристина Орбакайте в социальных сетях поделилась кадрами с концерта своей матери Аллы Пугачевой, который та давала для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Орбакайте написала, что это был «легендарный концерт». «Легендарный концерт „Встречи в Чернобыле“ 1986 год», — подписала ролик дочь Пугачевой. Сама примадонна ранее рассказывала, что пожалела об этом выступлении. По ее словам, артистка не осознавала масштаба опасности техногенной катастрофы. По ее словам, ликвидаторы в качестве вознаграждения просили привезти им апельсины, алкоголь и саму артистку. Об этом Пугачева рассказывала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». «Такая глупость произошла, поэтому ничего не понимали. Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, сожгите, цветы на перроне не берите», — цитирует воспоминания примадонны портал 7дней.ру. На самом концерте присутствовало около девяти тысяч зрителей. У некоторых из них артистка принимала цветы и жала людям руки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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