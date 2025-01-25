Орбакайте показала выступление Пугачевой, о котором та жалеет до сих пор

Певица Кристина Орбакайте в социальных сетях поделилась кадрами с концерта своей матери Аллы Пугачевой, который та давала для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Орбакайте написала, что это был «легендарный концерт».
«Легендарный концерт „Встречи в Чернобыле“ 1986 год», — подписала ролик дочь Пугачевой. Сама примадонна ранее рассказывала, что пожалела об этом выступлении. По ее словам, артистка не осознавала масштаба опасности техногенной катастрофы. По ее словам, ликвидаторы в качестве вознаграждения просили привезти им апельсины, алкоголь и саму артистку. Об этом Пугачева рассказывала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».
«Такая глупость произошла, поэтому ничего не понимали. Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, сожгите, цветы на перроне не берите», — цитирует воспоминания примадонны портал 7дней.ру.
На самом концерте присутствовало около девяти тысяч зрителей. У некоторых из них артистка принимала цветы и жала людям руки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.