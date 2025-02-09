Экономисты раскрыли, на какой срок лучше всего открыть вклад в 2025 году

Экономист Николаев: лучше всего в 2025 году открыть краткосрочный вклад
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В 2025 году лучше всего открывать краткосрочные вклады
В 2025 году лучше всего открывать краткосрочные вклады Фото:

Россиянам в 2025 году лучше открывать краткосрочные вклады. Об этом сообщил экономист Игорь Николаев.

«Если у вас есть средства для размещения, лучше делать это на короткий срок — три месяца. Ситуация может измениться, и не исключено, что в будущем появятся более выгодные предложения», — сказал Николаев. Его слова передает MK.RU.

Эксперт подчеркнул, что текущая экономическая неопределенность в стране требует гибкости в управлении личными финансами. Дополнительно Николаев указал на возможность изменения финансового рынка, что может привести к появлению новых, более выгодных условий для депозитов.

Ранее россиянам спрогнозировали увеличение ЦБ ключевой ставки до 28%. Руководитель аналитического отдела Управляющей компании «Первая» Дмитрий Данилин такой сценарий назвал рисковым. В то же время, по его словам, при реализации базового сценария ожидается сохранение ставки на уровне 21%.

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Россиянам в 2025 году лучше открывать краткосрочные вклады. Об этом сообщил экономист Игорь Николаев. «Если у вас есть средства для размещения, лучше делать это на короткий срок — три месяца. Ситуация может измениться, и не исключено, что в будущем появятся более выгодные предложения», — сказал Николаев. Его слова передает MK.RU. Эксперт подчеркнул, что текущая экономическая неопределенность в стране требует гибкости в управлении личными финансами. Дополнительно Николаев указал на возможность изменения финансового рынка, что может привести к появлению новых, более выгодных условий для депозитов. Ранее россиянам спрогнозировали увеличение ЦБ ключевой ставки до 28%. Руководитель аналитического отдела Управляющей компании «Первая» Дмитрий Данилин такой сценарий назвал рисковым. В то же время, по его словам, при реализации базового сценария ожидается сохранение ставки на уровне 21%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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