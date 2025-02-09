Экономисты раскрыли, на какой срок лучше всего открыть вклад в 2025 году

Россиянам в 2025 году лучше открывать краткосрочные вклады. Об этом сообщил экономист Игорь Николаев.
«Если у вас есть средства для размещения, лучше делать это на короткий срок — три месяца. Ситуация может измениться, и не исключено, что в будущем появятся более выгодные предложения», — сказал Николаев. Его слова передает MK.RU.
Эксперт подчеркнул, что текущая экономическая неопределенность в стране требует гибкости в управлении личными финансами. Дополнительно Николаев указал на возможность изменения финансового рынка, что может привести к появлению новых, более выгодных условий для депозитов.
Ранее россиянам спрогнозировали увеличение ЦБ ключевой ставки до 28%. Руководитель аналитического отдела Управляющей компании «Первая» Дмитрий Данилин такой сценарий назвал рисковым. В то же время, по его словам, при реализации базового сценария ожидается сохранение ставки на уровне 21%.
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