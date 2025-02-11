Рябоконь: задолженность по ипотеке в Петербурге увеличилась на 10%

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Средний показатель по стране — увеличение задолженности на 57%
Средний показатель по стране — увеличение задолженности на 57% Фото:

В последний год задолженность по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге значительно возросла, достигнув отметки в 1,2 трлн рублей. Особенностью данного роста является то, что он произошел на фоне сокращения количества выданных кредитов и их общей суммы. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

«Интересно, что 10%-ный рост произошел при значительном сокращении количества и сумм выдаваемых кредитов. Если в Северной столице в декабре 2023 года было выдано 8,4 тысяч кредитов на 44 млрд рублей, то в декабре 2024 года в 2,7 раза меньше — 3,1 тысяча кредитов на 16,2 млрд рублей», — поделился в своем telegram-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. За тот же период просроченная задолженность по ипотеке в Петербурге выросла на 41%, достигнув 4,6 млрд рублей. Средний показатель по стране — увеличение на 57%.

В свете возросшей задолженности Андрей Рябоконь напомнил свои предложения по защите прав должников. Среди них:

  • Введение моратория на взыскание штрафных санкций по ипотечным и другим кредитам;
  • Увеличение порога остатка задолженности, при котором банк не может забрать жилье у должника;
  • Установление моратория на обращение взысканий на единственное жилье должника.

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В последний год задолженность по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге значительно возросла, достигнув отметки в 1,2 трлн рублей. Особенностью данного роста является то, что он произошел на фоне сокращения количества выданных кредитов и их общей суммы. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь. «Интересно, что 10%-ный рост произошел при значительном сокращении количества и сумм выдаваемых кредитов. Если в Северной столице в декабре 2023 года было выдано 8,4 тысяч кредитов на 44 млрд рублей, то в декабре 2024 года в 2,7 раза меньше — 3,1 тысяча кредитов на 16,2 млрд рублей», — поделился в своем telegram-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. За тот же период просроченная задолженность по ипотеке в Петербурге выросла на 41%, достигнув 4,6 млрд рублей. Средний показатель по стране — увеличение на 57%. В свете возросшей задолженности Андрей Рябоконь напомнил свои предложения по защите прав должников. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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