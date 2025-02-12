В Дании рассказали, когда НАТО будет воевать с Россией

Через пять лет может возникнуть крупная война с Россией, если НАТО не усилит свои силы, прогнозирует разведка Дании. При этом президент РФ Владимир Путин ранее исключал возможность конфликта с альянсом.
«Россия сможет вести локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев, через два года станет реальной угрозой для некоторых стран НАТО в Балтийском регионе, а через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются», — приводит РБК данные датской военной разведки. Кроме того, там считают, что Россия вряд ли сможет одновременно вести боевые действия в Украине и где-либо еще.
Также не ожидается нападения Москвы на Гренландию или Фарерские острова, поскольку конфликт с США приведет к более серьезным последствиям, чем с европейскими странами. Новый президент США Дональд Трамп выражал желание сделать Гренландию частью своей страны, сейчас это датская территория.
В западных странах неоднократно заявляли, что Россия может напасть на НАТО. Однако Путин считает эти заявления пустыми, утверждая, что они нужны Западу для оправдания расходов на помощь Украине, напоминает RT.
Ранее американский журнал Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны, который может охватить северо-восточный фланг НАТО, включая границу России с Финляндией и проходя через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу до границы Германии с Данией. Первое столкновение возможно на границе Польши и Литвы, а активные боевые действия могут развернуться в Черном и Азовском морях, передает «Национальная служба новостей».
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