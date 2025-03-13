В Кремле сообщили о предстоящем разговоре Путина со спецпосланником Трампа

Ушаков: встреча Путина с Уиткоффом пройдет вечером 13 марта в закрытом формате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате
Встреча Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится вечером 13 марта. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером», — передает слова Ушакова газета «Известия». Он добавил, что встреча пройдет в закрытом формате.

Уиткофф приземлился в москововском аэропорту Внуково-2 около 12:31 мск. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию запланированы на сегодня. 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о визите Уиткоффа в Москву для обсуждения конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится вечером 13 марта. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером», — передает слова Ушакова газета «Известия». Он добавил, что встреча пройдет в закрытом формате. Уиткофф приземлился в москововском аэропорту Внуково-2 около 12:31 мск. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию запланированы на сегодня. 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о визите Уиткоффа в Москву для обсуждения конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...