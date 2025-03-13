В Кремле сообщили о предстоящем разговоре Путина со спецпосланником Трампа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится вечером 13 марта. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером», — передает слова Ушакова газета «Известия». Он добавил, что встреча пройдет в закрытом формате.
Уиткофф приземлился в москововском аэропорту Внуково-2 около 12:31 мск. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию запланированы на сегодня. 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о визите Уиткоффа в Москву для обсуждения конфликта на Украине.
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