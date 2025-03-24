Сенатор Карасин описал обстановку на переговорах с США

Сенатор Карасин: переговоры с США идут полным ходом
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Делегат, представляющий Россию на переговорах с США, вышел на связь с журналистами
Делегат, представляющий Россию на переговорах с США, вышел на связь с журналистами Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Эр-Рияде продолжаются активные переговоры между экспертными группами из России и США.  Они касаются важнейших вопросов, сообщил РИА Новости  участник российской делегации сенатор Григорий Карасин.

«Полным ходом [идут переговоры]», — сказал Карасин. Он вышел на связь с журналистами РИА Новости. Сенатор подчеркнул наличие взаимопонимания между сторонами: «Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор». 

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят третьи в этом году переговоры между представителями США и РФ. В этот раз представители РФ и США планировали обсудить условия полного прекращения огня на Украине и установления безопасности судоходства в акватории Черного моря. Встреча началась в 10:00 по московскому времени. 

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В Эр-Рияде продолжаются активные переговоры между экспертными группами из России и США.  Они касаются важнейших вопросов, сообщил РИА Новости  участник российской делегации сенатор Григорий Карасин. «Полным ходом [идут переговоры]», — сказал Карасин. Он вышел на связь с журналистами РИА Новости. Сенатор подчеркнул наличие взаимопонимания между сторонами: «Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор».  В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят третьи в этом году переговоры между представителями США и РФ. В этот раз представители РФ и США планировали обсудить условия полного прекращения огня на Украине и установления безопасности судоходства в акватории Черного моря. Встреча началась в 10:00 по московскому времени. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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