Сенатор Карасин описал обстановку на переговорах с США

В Эр-Рияде продолжаются активные переговоры между экспертными группами из России и США. Они касаются важнейших вопросов, сообщил РИА Новости участник российской делегации сенатор Григорий Карасин.
«Полным ходом [идут переговоры]», — сказал Карасин. Он вышел на связь с журналистами РИА Новости. Сенатор подчеркнул наличие взаимопонимания между сторонами: «Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор».
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят третьи в этом году переговоры между представителями США и РФ. В этот раз представители РФ и США планировали обсудить условия полного прекращения огня на Украине и установления безопасности судоходства в акватории Черного моря. Встреча началась в 10:00 по московскому времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.