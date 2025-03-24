Транспортировка нефти через НПС «Кавказская» после атаки БПЛА пока невозможна

Транспортировка нефти через станцию «Кавказская» в системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кубани будет невозможна в обозримом будущем после ее уничтожения из-за удара украинских дронов. Об этом сообщил сам консорциум.
«После остановки НПС „Кропоткинская“ в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС „Кавказская“, в обозримом будущем будет невозможен», — передает РИА Новости слова источника. На данный момент КТК активно занимается проведением восстановительных работ на насосной станции «Кропоткинская».
В феврале нефтеперекачивающая станция 2025 года «Кропоткинская» КТК стала объектом атаки беспилотников, запущенных Украиной. В марте произошла атака на НПС «Кавказская». Хотя данная станция и не входит в активы КТК, она связана с консорциумом через вспомогательный трубопровод, через который осуществляется транспортировка нефти в систему КТК. Повторное нападение на «Кропоткинскую» было осуществлено в ночь на 24 марта со стороны киевских сил.
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