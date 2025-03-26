Путин отменил передачу дочки «Ariston» в управление структуре «Газпрома»

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Путин отменил решение о передаче во временное управление «Гапром» активов Ariston
Путин отменил решение о передаче во временное управление «Гапром» активов Ariston Фото:

Президент РФ Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов «Ariston» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Указ опубликован на портале правовой информации. 

«Признать утратившим силу», — говорится в указе. ООО «Аристон Термо Русь» была передана дочерней структуре «Газпром» в апреле 2024 года. В том году выручка сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла на 12%. Сама компания «Аристон Термо Русь» создана в 2002 году. Бенефициаром является Паоло Мерлони. Российская «дочка» итальянской компании занимается производство бытовых электроприборов.

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Президент РФ Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов «Ariston» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Указ опубликован на портале правовой информации.  «Признать утратившим силу», — говорится в указе. ООО «Аристон Термо Русь» была передана дочерней структуре «Газпром» в апреле 2024 года. В том году выручка сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла на 12%. Сама компания «Аристон Термо Русь» создана в 2002 году. Бенефициаром является Паоло Мерлони. Российская «дочка» итальянской компании занимается производство бытовых электроприборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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