Путин отменил передачу дочки «Ariston» в управление структуре «Газпрома»

Президент РФ Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов «Ariston» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Указ опубликован на портале правовой информации.
«Признать утратившим силу», — говорится в указе. ООО «Аристон Термо Русь» была передана дочерней структуре «Газпром» в апреле 2024 года. В том году выручка сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла на 12%. Сама компания «Аристон Термо Русь» создана в 2002 году. Бенефициаром является Паоло Мерлони. Российская «дочка» итальянской компании занимается производство бытовых электроприборов.
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