Кортежи иностранных лидеров в Кремле встретила гигантская георгиевская лента. Фото, видео

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Огромная георгиевская лента установлена на специальных конструкциях с полотнами в черно-оранжевых цветах
Огромная георгиевская лента установлена на специальных конструкциях с полотнами в черно-оранжевых цветах Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Кортежи иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 80-летия Победы, встретила в Кремле гигантская георгиевская лента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, распространившая кадры приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.

Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветах георгиевской ленты. «Николас Мадуро с официальным визитом в России. Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным», — говорится в telegram-канале пресс-службы Кремля. Там же опубликовано соответствующее видео. 

По данным источника, президент Венесуэлы Николас Мадуро стал первым иностранным лидером, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Для гостей были подготовлены особые маршруты передвижения по территории Кремля, оформление которых подчеркивает символику памятной даты.

Ранее в Кремле сообщали, что на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая приедут лидеры более 20 государств, однако среди приглашенных нет бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-президента Сирии Башара Асада — их приглашение не планировалось. Программа мероприятий предусматривает как официальные встречи, так и неформальное общение глав государств.

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Кортежи иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 80-летия Победы, встретила в Кремле гигантская георгиевская лента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, распространившая кадры приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветах георгиевской ленты. «Николас Мадуро с официальным визитом в России. Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным», — говорится в telegram-канале пресс-службы Кремля. Там же опубликовано соответствующее видео.  По данным источника, президент Венесуэлы Николас Мадуро стал первым иностранным лидером, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Для гостей были подготовлены особые маршруты передвижения по территории Кремля, оформление которых подчеркивает символику памятной даты. Ранее в Кремле сообщали, что на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая приедут лидеры более 20 государств, однако среди приглашенных нет бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-президента Сирии Башара Асада — их приглашение не планировалось. Программа мероприятий предусматривает как официальные встречи, так и неформальное общение глав государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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