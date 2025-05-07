Кортежи иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 80-летия Победы, встретила в Кремле гигантская георгиевская лента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, распространившая кадры приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.
Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветах георгиевской ленты. «Николас Мадуро с официальным визитом в России. Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным», — говорится в telegram-канале пресс-службы Кремля. Там же опубликовано соответствующее видео.
По данным источника, президент Венесуэлы Николас Мадуро стал первым иностранным лидером, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Для гостей были подготовлены особые маршруты передвижения по территории Кремля, оформление которых подчеркивает символику памятной даты.
Ранее в Кремле сообщали, что на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая приедут лидеры более 20 государств, однако среди приглашенных нет бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-президента Сирии Башара Асада — их приглашение не планировалось. Программа мероприятий предусматривает как официальные встречи, так и неформальное общение глав государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.