Песков: Путин и Трамп не планируют созваниваться в ближайшие два дня

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Песков заявил, что контактов между Путиным и Трампом в ближайшие дни не планируется
Песков заявил, что контактов между Путиным и Трампом в ближайшие дни не планируется Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент России Владимир Путин не планирует созваниваться с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшие два дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«В настоящий момент таких планов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонных переговоров между главами России и США в ближайшее время. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

С начала президентства Трампа между лидерами состоялось уже два официальных общения: первое — 12 февраля, где обсуждался украинский кризис, второе — 18 марта, во время которого Путин поддержал предложение о взаимном прекращении бомбардировок объектов энергоинфраструктуры на 30 дней. 

Ближайшая встреча Путина и Трампа может пройти в Стамбуле 15 мая. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Ранее высокопоставленный чиновник в администрации президента США сообщил, что Трамп может приехать в Турцию в случае, если на встрече с украинской делегацией будет присутствовать лично Путин.

Ранее президент РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В ответ глава Украины Владимир Зеленский выдвинул условия по прекращения огня на 30 дней с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина, указывая на возможность достижения соглашения. После чего Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Стамбуле в ближайший четверг.

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Президент России Владимир Путин не планирует созваниваться с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшие два дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «В настоящий момент таких планов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонных переговоров между главами России и США в ближайшее время. Его слова приводит агентство "Интерфакс". С начала президентства Трампа между лидерами состоялось уже два официальных общения: первое — 12 февраля, где обсуждался украинский кризис, второе — 18 марта, во время которого Путин поддержал предложение о взаимном прекращении бомбардировок объектов энергоинфраструктуры на 30 дней.  Ближайшая встреча Путина и Трампа может пройти в Стамбуле 15 мая. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Ранее высокопоставленный чиновник в администрации президента США сообщил, что Трамп может приехать в Турцию в случае, если на встрече с украинской делегацией будет присутствовать лично Путин. Ранее президент РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В ответ глава Украины Владимир Зеленский выдвинул условия по прекращения огня на 30 дней с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина, указывая на возможность достижения соглашения. После чего Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Стамбуле в ближайший четверг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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