Глава делегации РФ сделал важное заявление об украинских детях

Ни одного украинского ребенка не похищали в ходе специальной военной операции, российская сторона, напротив, занимается их спасением и воссоединением с семьями. Об этом сообщил телеканал «Россия-24» со ссылкой на помощника президента России, главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.
«На вопрос, сколько же детей было похищено, я отвечу вам честно — ни одного. Дети были спасены нашими солдатами, которые, рискуя жизнью, вытаскивали их из-под обстрелов. И теперь наши социальные работники занимаются их возвращением», — заявил Мединский.
По его словам, российская сторона считает недопустимым политизировать вопрос украинских детей, оказавшихся на территории РФ. Мединский подчеркнул, что сейчас подготовлены документы по десяти случаям воссоединения детей с родителями. Еще девять несовершеннолетних будут возвращены на территорию России, поскольку их родители находятся здесь. Специалисты ведут работу по поиску родственников и организации встреч, чтобы каждый ребенок смог вернуться в семью.
Мединский сообщил журналистам, что Украина передала российской стороне перечень из 339 имен детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате конфликта. По его словам, ранее представители ООН и других международных организаций заявляли о якобы 1,5 миллиона украинских детей, оказавшихся в подобном положении. Мединский подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала официальные подтверждения этим данным, передает RT.
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