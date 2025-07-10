Украинского посла вызвали на разборки в МИД Венгрии из-за погибшего мобилизованного венгра

Посла Украины в Будапеште вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после гибели гражданина Венгрии в Закарпатской области. По информации венгерской стороны, он был насильно мобилизован в ряды ВСУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.
«Мы пригласили украинского посла в связи с тем, что, по нашим сведениям, на призывном пункте в Закарпатье украинские военные избили венгерского гражданина при попытке принудительно мобилизовать его. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм», — приводит слова дипломата агентство MTI. Левенте Мадьяр охарактеризовал действия украинских силовых структур как «возмутительные и недопустимые».
По имеющейся информации, сотрудники украинского военкомата сначала задержали мужчину, насильно поместили его в служебный автомобиль, а затем доставили на призывной пункт, где подвергли жестокому избиению с применением металлических прутьев. Родственникам заверяли, что с ним все в порядке, однако впоследствии мужчина скончался от травм. Венгерская сторона заявляет, что погибший был убит на территории Украины из-за отказа участвовать в боевых действиях. «Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и поддерживаем ее», — подчеркнул Мадьяр.
По сведениям родственников погибшего, Йожеф Шебештьен, житель города Берегово в Закарпатской области и обладатель двойного гражданства, умер после избиения сотрудниками украинского военного комиссариата, которые пытались силой отправить его на фронт. Похороны состоялись 9 июля на местном кладбище. Слова соболезнования семье выразил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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