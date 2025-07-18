Садоводам подсказали, что обязательно нужно сделать с клубникой в июле

В июле садоводам необходимо уделить особое внимание уходу за клубникой, чтобы заложить основу для будущего урожая. В этот период растения формируют цветочные почки, от которых напрямую зависит количество и качество ягод в следующем сезоне.
«Закладка будущего урожая клубники происходит именно в июле. В этот период клубничные кусты активно формируют цветочные почки, которые станут основой для ягод в будущем сезоне», — сообщила «Общественная служба новостей». Отмечается, что главным этапом является обрезка — ее проводят через 7-10 дней после сбора последних ягод.
Рекомендуется использовать острые инструменты, срезая листья вместе с черешком, оставляя пенек высотой не более 1-2 см над точкой роста. Особое внимание следует уделить удалению усов, если не планируется размножение клубники: усы забирают у куста питательные вещества и ослабляют его перед зимой.
После обрезки важно провести уборку растительных остатков, удалить сорняки и обновить слой мульчи для сохранения влаги и защиты от перегрева. Для восстановления сил растениям необходима подкормка: сначала органическими настоями, затем — фосфорно-калийными удобрениями.
Через 10-14 дней после органики рекомендуется внести суперфосфат или монофосфат калия, а также древесную золу как источник микроэлементов. Регулярный полив, особенно в жару, также важен — оптимально увлажнять почву до глубины 20-30 см 1-2 раза в неделю, а при высоких температурах — чаще. После полива почву рекомендуется рыхлить.
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