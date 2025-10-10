Стало известно, какое именно оружие мог анонсировать Путин

Аналитик Коротченко: Путин на саммите СНГ мог анонсировать новую ракету
Оружие, которое анонсировал президент России Владимир Путин на саммите СНГ, может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт пояснил, что речь, вероятно, идет о создании ракетных комплексов различной дальности, что обусловлено прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Игоря Коротченко передает «Комсомольская правда». По словам аналитика, сегодня Россия должна не только модернизировать стратегические ядерные силы, но и развивать широкий спектр подвижных грунтовых ракетных комплексов, которые при этом имели бы различную дальность. По его словам, в новых условиях России нужны гибкие инструменты для оперативного реагирования на вызовы в сфере безопасности.

Путин выступил 10 октября на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств. Среди прочего, он заявил о скором анонсе нового оружия России.

