Стало известно, какое именно оружие мог анонсировать Путин

Оружие, которое анонсировал президент России Владимир Путин на саммите СНГ, может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эксперт пояснил, что речь, вероятно, идет о создании ракетных комплексов различной дальности, что обусловлено прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Игоря Коротченко передает «Комсомольская правда». По словам аналитика, сегодня Россия должна не только модернизировать стратегические ядерные силы, но и развивать широкий спектр подвижных грунтовых ракетных комплексов, которые при этом имели бы различную дальность. По его словам, в новых условиях России нужны гибкие инструменты для оперативного реагирования на вызовы в сфере безопасности.
Путин выступил 10 октября на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств. Среди прочего, он заявил о скором анонсе нового оружия России.
