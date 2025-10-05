Шокирующий уход: кого выгнали из нового сезона «Звезд в джунглях» 5 октября

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Звезды в джунглях». Первой, кого выгнали с проекта, стала телеведущая Маша Малиновская, а теперь лагерь лишился еще одного бойца. Кто покинул проект и как прошел второй выпуск шоу 5 октября 2025 — рассказываем.
Чем закончился первый выпуск нового сезона «Звезды в джунглях»
Премьерный выпуск, показанный 28 сентября, начался с впечатляющего старта. Первые восемь участников встретились с ведущими, после чего к ним присоединились еще двое знаменитостей — Маша Малиновская и Артур Диланян (Ян Дилан), скрывавшиеся в карнавальных костюмах дьяволов.
Ключевые моменты первого выпуска:
- Участники успешно угадали личность скрытых игроков, пополнив призовой фонд на 1 миллион рублей несгораемой суммы
- В испытании за монеты лучшим оказался Аристарх Венес, выбивший три мишени и принесший команде 1,2 миллиона рублей
- Первый иммунитет завоевал Сергей Романович, дольше всех удержавший шарик в специальной конструкции
По результатам первого голосования в номинацию на вылет попали Вадим Дубровин и Маша Малиновская. В решающем испытании участникам нужно было зубами перенести 10 осьминогов из ледяного аквариума в другую емкость. Вадим Дубровин оказался быстрее и сохранил место в проекте, а Маша Малиновская стала первой, кто покинул шоу во втором сезоне. Для телеведущей это стало вторым неудачным стартом в подобных проектах — ранее ее выгоняли в начале шоу «Сокровища императора — 2».
Что было во втором выпуске 5 октября 2025
Новый участник и тактическая битва
В начале второго выпуска в лагерь прибыл новый участник — актер Сергей Рост, известный по скетч-шоу «Осторожно, модерн!» в паре с Дмитрием Нагиевым. 52-летний артист пришел с целью «выйти из зоны комфорта», а в случае победы планирует потратить деньги на первый взнос за дом.
Его появление сразу же изменило расстановку сил. Альбина Кабалина, ранее снимавшаяся с Ростом, начала активно его «обрабатывать», требуя голосовать против Ирины Пинчук. Параллельно коалиция в составе Ирины Пинчук, Екатерины Шкуро и Аси Резник разрабатывала план по выводу в номинацию сразу двух «неудобных» участников — Кабалиной и Аристарха Венеса.
Испытания: от криков до ниток
Первое испытание за монеты стало проверкой на выдержку. Участникам нужно было опустить руки в ящики с живыми существами (игуаны, жабы, тараканы и крысы), найти карточки с фразами и в течение 10 секунд выкрикивать их с громкостью не менее 80 дБ.
Результаты оказались неоднозначными:
- Сергей Рост не понял задание и выкрикнул фразу только один раз
- Ася Резник справилась, несмотря на питона на плечах
- Аристарх Венес уверенно прошел испытание
- Джефф Монсон не уложился в 10 секунд
Общий выигрыш составил всего 4 монеты (800 тысяч рублей), что разочаровало участников, рассчитывавших на покупку курицы в магазине. Испытание за иммунитет требовало распутать клубок ниток исключительно ртом. Быстрее всех справилась Ася Резник, применив тактику разматывания ниток зубами с последующим зажевыванием всего мотка. Ее победа обеспечила ей защиту от голосования.
Скандалы и интриги перед голосованием
Перед церемонией голосования напряжение в лагере достигло пика. Альбина Кабалина предложила сложную комбинацию — голосовать против Венеса в обмен на отказ от голосования против Пинчук, апеллируя к «женской солидарности». Однако ее план был быстро раскрыт. Вечернее обсуждение вылилось в масштабный конфликт. Аристарх Венес выступил против «большой коалиции», обвинив ее участников в наглости. В ответ его самого обвинили в бесполезности в бытовых вопросах. Перепалка быстро переросла в обмен оскорблениями: «Ты недомужик!» — кричала Пинчук, «Замолчи, дешевка!» — парировал Венес.
Результаты голосования показали четкое разделение на два лагеря:
- Аристарх Венес получил большинство голосов от коалиции
- За второе место в номинации развернулась борьба между Ириной Пинчук и Джеффом Монсоном
Ключевую роль сыграл Сергей Романович, предложивший неожиданную тактику. В ходе переголосования большинство участников проголосовало против Джеффа Монсона, хотя всего за пять минут до этого Ольга Бузова называла его «душой лагеря».
Кто покинул шоу во втором выпуске
Испытание на вылет стало драматичным зрелищем. Двум номинантам — Аристарху Венесу и Джеффу Монсону — предстояло за 5 минут перенести как можно больше сладостей по натянутой сетке. Венес, несмотря на первоначальное нежелание сражаться с «другом», показал лучший результат. Джефф Монсон покинул проект, уступив в скорости и ловкости. Как отметили зрители, возраст и вес прославленного бойца сыграли против него в этом испытании.
Последствия и новые вызовы
После ухода Монсона призовой фонд сократился до 1,9 миллиона рублей. Участники смогли купить только рис, так как в магазине не оказалось ни мяса, ни рыбы. Дополнительное испытание за монеты также закончилось неудачей — Сергей Романович и Ян Диланян не смогли выловить рыбу из бассейна голыми руками. К концу выпуска призовой фонд составил 1,6 миллиона рублей.
Что дальше
Второй выпуск показал, что коалиция продолжает доминировать в игре, однако появление Сергея Роста и сохраняющаяся активность Альбины Кабалиной могут изменить баланс сил. Напряженность в лагере растет, а борьба за иммунитет и монеты становится все ожесточеннее. Зрители гадают, сможет ли кто-то противостоять сплоченной группе Пинчук-Шкуро-Резник, или коалиция будет и дальше контролировать все процессы в лагере. Следующий выпуск обещает новые сюрпризы и испытания для знаменитостей.
Что известно о втором сезоне шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон»
Второй сезон экстремального реалити-шоу «Звезды в джунглях» стартовал на ТНТ 28 сентября 2025 года. Съемки проекта проходили в Доминиканской Республике в мае 2025 года. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян, которые сопровождают участников на протяжении всех испытаний. Победителем первого сезона стал Игорь Чехов (известный как Егор Козликин), обыгравший в финале Сергея Дружко. Во втором сезоне за главный приз борются 16 знаменитостей.
Участники второго сезона
Вот имена известных на данный момент участников:
- Аристарх Венес (актер)
- Артур Диланян (Ян Дилан, певец)
- Вадим Дубровин (актер)
- Альбина Кабалина (актриса)
- Джефф Монсон (боец ММА)
- Ирина Пинчук (эксперт по отношениям)
- Ася Резник (певица)
- Сергей Романович (режиссер)
- Сергей Рост (актер)
- Екатерина Шкуро (актриса)
