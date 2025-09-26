Российские дипломаты потеряют право свободного перемещения по ЕС

Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести обязательную систему уведомлений для сотрудников российских дипмиссий, командированных в страны ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник внутри объединения.
«Создание соответствующей системы уведомлений позволит странам-участницам запретить въезд [российским дипломатам], если они того пожелают», — приводит агентство слова источника. Как уточняется, инициатива исходит от стран Балтии и Чехии, которые уже не первый год требуют ужесточить контроль за перемещениями российских дипломатов.
Нововведение обсуждается как часть 19-го пакета антироссийских санкций. По информации агентства, новый пакет мер включает ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, запрет на вывоз ряда химикатов, руд и металлов, а также санкции против иностранных компаний, подозреваемых в содействии российскому оборонному сектору. Также Еврокомиссия собирается запретить транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти», усилить ограничения в отношении нескольких российских банков и расширить ограничения на работу платежной системы «Мир» за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.