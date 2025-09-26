Стало известно, сколько длилась встреча Путина и Лукашенко в Москве

Встреча Путина и Лукашенко в Кремле длилась 5 часов 22 минуты
В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии
В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Фото:

Встреча президента России Владимра Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая проходила в Кремле, длилась больше пяти часов. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого».

«Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты», — сказано в сообщении telegram-канала. Также подчеркивается, что переговоры двух лидеров официально завершены.

Ранее в Кремле прошли переговоры президентов Путина и Лукашенко. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства новой атомной электростанции на территории Белоруссии, текущее состояние двусторонних отношений, а также международная обстановка. Президент России отметил, что его страна является ведущим торгово-экономическим партнером Белоруссии, а общий объем накопленных инвестиций достигает 4,5 миллиарда долларов. Путин охарактеризовал ситуацию в экономике как крайне позитивную. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности Союзного государства решаются в плановом и устойчивом режиме.

