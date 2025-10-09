Глава «Газпрома» Миллер предрек аномально холодную зиму в России и в Европе

В Европе и в России приближается аномально холодная зима, которая бывает раз в 20 лет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, ссылаясь на цикл.
«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — заявил Миллер. Его слова приводит ТАСС. Также по его словам, ретроспективный анализ за последние 100-150 лет указывает на то, что аномально холодные зимы не зависят от предыдущей. К тому же Миллер отметил, что главная задача компании — проходить осенне-зимний период.
Глава «Газпрома» уже отмечал сложную ситуацию на европейском газовом рынке, а в 2025 году она, по его словам, стала еще хуже. Средняя цена на газ в Европе за девять месяцев текущего года выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 443 долларов за тысячу кубометров. Повышение цен связано с ростом спроса, конкуренцией за СПГ с Азией и недостатком новых производственных мощностей.
