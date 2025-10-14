Бывший депутат Рады Царев отреагировал на лишение украинского гражданства

Экс-депутат Верховной рады, Политик Олег Царев, бывший депутатом Верховной рады и лишенный 14 октября украинского гражданства, отреагировал на указ Владимира Зеленского. Он заявил, что действия украинского президента абсурдны.
«Ситуация абсурдная... Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал — гражданства Украины», — сказал Царев РИА Новости.
Зеленский лишил украинского гражданства не только Царева, но и мэра Одессы Геннадия Труханова, и артиста балета Сергея Полунина. Труханов, который фактически лишается поста мэра из-за указа, в ответ пообещал, что будет судиться с Зеленским.
