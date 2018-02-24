«На недоливе бензина зарабатывают миллионы»

13:16 24 февраля 2018 2

Недолив бензина превратился в огромный бизнес по всей стране Фото: media.gazprom-neft.ru

Социальные сети в последнее время заполонили истории о массовых обманах автомобилистов на заправочных станциях. Люди жалуются на то, что АЗС недоливают бензин. Одни водители закрывают на это глаза, другие же, чтобы доказать свою правоту, устраивают эксперименты и «контрольные закупки».

«Проверяйте тщательно данные в чеке, сколько денег вы заплатили и на сколько вас заправили! Сегодня утром, в 7:15, заправились перед работой на 1000 рублей. В чеке было отбито 999.70, а колонка заправила на 999.40. Вопрос: куда делись 30 копеек и недолитые миллиграммы?!» — этот пост в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Черный список Тагила» вызвал бурную дискуссию. В ходе обсуждения выяснилось, что проблема недолива топлива — массовая.

Эксперты утверждают, что недолив бензина — системная проблема Фото: Pixabay

На днях в Ульяновске девушка-автомобилистка в ходе заправки автомобиля заподозрила, что ей недолили бензина. Как сообщали местные СМИ, со скандалом ей удалось добиться проверки объема наливаемого бензина. Выяснилось, что заправив свой автомобиль на 30 литров, водительница в общей сложности недополучила 0,4 литра. История едва не закончилась потасовкой: разозленные сотрудники АЗС вызвали охрану, а автомобилистка обратилась за помощью в полицию.

Как рассказал «URA.RU» создатель и модератор крупного автомобильного интернет-сообщества, автоюрист Сергей Горбунов, как правило, крупные федеральные сети «не грешат обманом своих потребителей». «Они опасаются заниматься подобными вещами, поскольку таким образом очень легко испортить репутацию. Однако системные недоливы — это „фишка“ тех, кто в регионах покупает франшизы. У них есть вывеска, но подчас напрочь отсутствует совесть», — сказал Горбунов.

По его словам, особенно часто обманом занимаются АЗС, расположенные вдали от городов, на трассах: «Расчет делается на то, что человек заправится и уедет. Возвращаться для того, чтобы качать права, вряд ли кто-то станет».

Горбунов советует не заправляться на АЗС, работающих под неизвестными брендами:

«Конечно, по закону каждый автомобилист вправе попросить у работников заправки специальную измерительную емкость. Однако для того, чтобы правильно провести замер, необходимо обладать специальными знаниями. В реальности почти никто из рядовых автомобилистов сделать этого не сможет».

Собеседник «URA.RU» посетовал на то, что доказать недолив крайне сложно — для этого потребуются экспертизы и, вероятно, судебное разбирательство. В то же время прибыль от недолива эксперт оценил в «сотни, а то и миллионы рублей ежемесячно». «Если каждой машине недоливать немного топлива, то в итоге получится серьезный бизнес», — заключил эксперт.

По мнению координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, проблема обмана на АЗС носит системный характер, однако доказать факта недолива фактически невозможно. «Как только топливо перекочевало в бак вашего автомобиля, то все — пиши пропало! Бак не является измерительным прибором, равно как и датчик топлива, установленный в автомобиле. Получается, что никакой доказательной базы нет», — пояснил он «URA.RU». По его словам, схемы обмана на заправках поменялись — теперь недолив изначально «запрограммирован».

Доказать обман на АЗС практически невозможно, утверждают юристы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Когда вы заправляетесь, то видите цифры на колонке, вам выдают чек. Все вроде бы правильно. Но физически топлива в ваш бак попадает на несколько литров меньше, чем вы оплатили. Этот обман регулируется исключительно программным способом, бороться с этим практически невозможно», — объяснил собеседник агентства. Он также отметил, что за день заправка может заработать 5 млн рублей, из которых 10 процентов приходится на недолив.

В минувшем январе на десятках автозаправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, сотрудники ФСБ выявили вредоносные компьютерные программы, благодаря которым владельцам машин незаметно недоливали топливо. В отдельных случаях «недолив» составлял до 7 процентов от количества бензина, заправляемого в бак. Выяснилось, что вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Экс-сотрудник одной из топливозаправочных сетей рассказал «URA.RU», что недолив является «перманентным явлением». «Обычно недоливают совсем немного, чтобы человек ничего не заметил. Хотя в Тульской области был случай, когда в автомобиле с объемом топливного бака в 55 литров „налили“ больше 60! Был большой скандал», — рассказал собеседник агентства.

Для решения проблемы необходимы систематические проверки со стороны государства и введение крупных штрафов за недолив топлива, заявил в беседе с «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий. «Сейчас, даже если нарушение со стороны АЗС и будет доказано, ей грозит просто смехотворный штраф. Поэтому они ничего не боятся и продолжают дурить людей», — пояснил юрист. По его словам, штрафные санкции должны быть такими, чтобы недобросовестная заправка не имела никаких шансов продолжить свою деятельность.