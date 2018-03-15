Грудинин сбежал с дебатов, когда туда пришла работница его совхоза

20:36 15 марта 2018 0

В начале марта Грудинин ушел с дебатов, заявляя, что не хочет участвовать в цирке. Однако на заключительный эфир он решил прийти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин покинул дебаты после того, как на них пришла бывшая работница его совхоза Лидия Филькина. Он сделал это, когда эфир прервался на рекламную паузу. Ее привел кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, назвав ее своим доверенным лицом.

Филькина начала рассказывать, что Грудинин выгонял ее из квартиры. «Он дал нам квартиру по договору найма. А потом решил сократить… К нам стали приходить оскорблять и унижать нас … Пока я лежала в больнице, Грудинин прислал людей, которые отключили свет и забили унитаз, несмотря на то, что у меня несовершеннолетние дети», — говорила жительница совхоза.

Филькину несколько раз перебивал доверенное лицо Грудинина журналист Максим Шевченко, который остался в студии. Сурайкин попытался напасть на Шевченко. После этого кандидата от «Коммунистов России» вывели из зала.

По данным «URA.RU», совхоз им. Ленина заключил с семьей Филькиных договор коммерческого найма жилья в 2002 году. По нему Филькины могли жить в квартире, пока муж и жена работают в совхозе. Однако с 2006 года Грудинин начал требовать квартиру обратно. В 2010 году муж был уволен, после чего совхоз попытался выселить семью с несовершеннолетними детьми на улицу. Однако на их сторону встал суд. После этого совхоз просто продал квартиру третьему лицу, из-за чего Филькины оказались на улице. Во время выселения Лидия Филькина подожгла себя на глазах семьи, получив сильные ожоги. У нее было обожжено более 35% тела.

В ходе дебатов Грудинин оказался в ситуации цугцванга (шахматный термин, когда любой ход играет против тебя — прим ред.), заметил политолог Олег Матвейчев. «В данном случае, это была безвыходная ситуация для него. Здесь он не мог отреагировать правильно или неправильно, любое его действие бьет по репутации. Оправдываться бесполезно, ведь перед тобой живой человек, который пострадал от тебя. Если уйдешь — будешь выглядеть бежавшим с поля боя», — заметил Матвейчев в разговоре с «URA.RU».

Заключительные дебаты состоялись на телеканале «Россия 1», эфир транслировался на Дальний Восток. По московскому времени их покажут в 23:00.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.