65 заводов Урала, которые будут работать в любую ЧС. Список Мишустина

По ним федеральное правительство будет контролировать ситуацию в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

65 заводов и холдингов Большого Урала вошли в список системообразующих компаний для экономики России. Его составило правительство РФ, чтобы следить за состоянием предприятий в период финансового кризиса и пандемии коронавируса. Особенно значимой работа этих заводов станет в апреле, когда страна по указу президента оказалась на карантине. URA.RU собрало в одном материале самые значимые компании Урала, которые не должны останавливать работу ни при каких условиях.

Металлургическая промышленность

В общей сложности, среди всех уральских компаний в списке, больше всего предприятий — у холдинга «Русская медная компания». Заводы РМК специализируются как на добыче и обогащении медной руды, так и на выпуске и реализации готовой продукции. Половина предприятий холдинга работает в Свердловской и Челябинской областях. Среди них — Александринская горно-рудная компания, Уралгидромедь, Карабашмедь, Кыштымский медеэлектролитный завод, а также Томинский и Михеевский ГОКи. В настоящее время холдинг является третьим производителем рафинированной меди в России. Без малого пятая часть металла на российском рынке — от РМК.

Русская медная компания производит пятую часть меди на российском рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один тяжеловес цветной металлургии на Урале — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Крупнейшие заводы и головной офис холдинга размещены на Урале. Предприятия холдинга производят медь, цинк, уголь (№2 по объемам производства в России), золото (№6 по объемам производства в России) и драгоценные металлы в стране.

К черной металлургии относится в списке ЕВРАЗ (в холдинг входит «Нижнетагильский металлургический комбинат») — один из самых низкозатратных производителей стали в мире. Компания является лидером по производству стальной продукции для строительного сектора, мировым лидером по производству рельсов.

«ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для самолетов Boeing Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также в список попали Трубная металлургическая компания (ТМК, в том числе Синарский и Северский трубные заводы), «РУСАЛ», En+ Group, корпорация «ВСМПО-Ависма», Группа компаний «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, в том числе Первоуральский новотрубный завод, Челябинский трубопрокатный завод). Каменск-Уральский металлургический завод (РЕНОВА), Челябинский металлургический комбинат (Мечел), Магнитогорский металлургический комбинат, Ашинский металлургический завод, Уралэлектромедь, ЧЭМК.

Производство продукции машиностроения

«Уралвагонзавод» на протяжении многих лет лидирует в отечественном грузовом железнодорожном машиностроении, но в мире предприятие больше известно как производитель бронетанковой техники. Генеральными партнерами Уралвагонзавода являются Министерство обороны России и «Рособоронэкспорт».

«Курганмашзавод» является лидером военно-промышленного комплекса России и единственным производителем легендарных боевых машин пехоты (БМП) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидером военно-промышленного комплекса России и единственным производителем легендарных боевых машин пехоты (БМП) является «Курганмашзавод». Потребителями гражданской продукции предприятия являются крупнейшие компании России и стран ближнего зарубежья. Пермский завод «Машиностроитель» является серийным изготовителем узлов двигателя ПС-90, поднимающего в небо самолет президента России.

Также в список вошли «Уралмашзавод» (УК «УЗТМ-Картекс»), Ростех (Уральский завод гражданской авиации, Мотовилихинские заводы, Курганмашхзавод), группа «Синара», Копейский машиностроительный завод, «Уралмаш НГО Холдинг», АО «Новомет-Пермь» (Роснано).

Сельское хозяйство

Производственные мощности комплекса «Чурилово» составляют до 70 000 тонн овощей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым крупным в УрФО предприятием по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте является агрохолдинг «Чурилово». Производственные мощности комплекса составляют до 70 000 тонн овощей в год. Дочерние структуры «Чурилово» открыты в Челябинской и Курганской областях.

Компания «Ариант» является крупнейшим агропромышленным холдингом с замкнутым производственным циклом: предприятие формирует собственную сырьевую базы и продает готовую мясную продукцию в сети фирменных магазинов. На данный момент у сети открыто более 350 магазинов в Челябинской, Свердловской областях, в ассортименте которых свыше 300 видов мясной и деликатесной продукции.

В список системообразующих организаций также попали птицефабрики «Боровская» и «Рейфтинская», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно», ООО «Чебаркульская птица», ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Равис ПФ».

Добыча нефти и природного газа

92% российского газа добывается на Ямале, поэтому в регионе работает большинство добывающих дочерних предприятий «Газпрома». Среди них — «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», а в соседней Югре — «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Югорск».

Еще одной важнейшей для экономики России и Ямала компанией является ПАО «НОВАТЭК» (в том числе дочерняя компания ОАО «Арктикгаз»). Фирма миллиардера Леонида Михельсона является одним из крупнейших производителей природного газа в стране, и один из важнейших налогоплательщиков ЯНАО. «НОВАТЭК» занимает седьмую строчку по добыче газа среди публичных компаний мира.

Также в списке — ПАО «Сургутнефтегаз», Лукойл («дочка» «Лукойл-Западная Сибирь»), «Газпромнефть» (ямальская дочка ООО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз»), «Роснефть» («НК „Роснефть“ — Ямалнефтепродукт», «Роснефть — Пурнефтегаз», «Роснефть — Юганскнефтегаз»).

Химическая промышленность

В производстве компании «Уралкалий» работает около 12 000 сотрудников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Производственное объединение «Маяк» является первым промышленным объектом атомной отрасли в России, который обеспечивает безопасность страны, выполняя гособоронзаказ по производству компонентов ядерного оружия.

Один из ведущих мировых производителей калия базируется в Пермском крае — «Уралкалий». Компания производит существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирует всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру. В основном производственном подразделении компании работают около 12 000 сотрудников.

Торговля, легкая промышленность и услуги

Торговый дом «Сима-ленд» продает более миллиона различных товаров для дома, работы и отдыха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговый дом «Сима-ленд» — крупнейшая в России оптовая компания, которая продает более миллиона различных товаров для дома, работы и отдыха. Более 80,5% товаров из России, остальное — поставки из Европы, Китая, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Прикамье базируется один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка) — «ГалоПолимер». Компания является лидером в стране (более 80% объемов внутреннего рынка) по изготовлению фторопластов и изделий из них.

Есть еще несколько десятков предприятий Урала, которые также включены в перечень системообразующих организаций. Их отраслевая принадлежность не столь обширна на Урале, но без них регионы потеряют не только дополнительные средства, но и качество жизни жителей. Среди них — АО «Макфа», обувная фирма «Юничел», АО «Ямалкомунэнерго», СУЭНКО, «Уральские авиалинии», авиакомпания Utair, ОАО «Ураласбест», ООО «Элемент-трейд», АО «ПФ «СКБ Контур», АО «Первая нерудная компания», автомобильный завод «Урал», группа «Магнезит», АО «Челябинский ЭМК», акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ОАО «Челябинское авиапредприятие», Российский федеральный Ядерный Центр Вниитф им. Е. И. Забабахина, ООО «Свеза», ОАО «Фортум».