Разговор с Владимиром Познером и юбилей The Hatters

Вторник проведем в компании титанов музыкальной, литературной и киноиндустрии. Отметим юбилей вместе с группой The Hatters, поучаствуем в конкурсе от ЛитРес под присмотром Донцовой, обсудим любимую книгу Познера и познакомимся сразу с двумя фильма, отмеченными на премии «Оскар».
Что сделать утром
Новый день начнем с отличной зажигательном музыки группы The Hatters, которая в честь своего пятилетия выпустила пластинку со всеми лучшими треками, написанными за время своего существования. «Это не просто коллекция треков, но аудиовечеринка, задорный праздник, полный позитивной энергии, безудержных танцев и бесконечного веселья», — пишут пиар-менеджеры коллектива.
Что сделать днем
Если вы всегда хотели стать знаменитым писателем — вот ваш шанс — онлайн-библиотека ЛитРес открыла прием работ на литературную премию в области электронных и аудиокниг «Электронная буква-2021». Лучшие голоса и произведения в этом году выберет специальное жюри: радиоведущая Ольга Шелест, писатель Дарья Донцова, Movie Mood и другие. Общий призовой фонд премии в 2021 году составит около 19 млн рублей. Заявки принимаются до 30 июля.
Во время церемонии вручения премии «Оскар» был представлен трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». В его основе лежит одноименный американский мюзикл 1957 года, рассказывающий классическую историю о соперничестве и любви в Нью-Йорке того времени. Премьера фильма запланирована на конец 2021 года.
Что сделать вечером
27 апреля в 19:00 Владимир Познер станет гостем литературного вечера в «Доме с маяком». Он прочитает отрывки из повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и расскажет, почему именно эта книга стала одним из его любимых произведений и как она повлияла на него. Задать вопросы и присоединиться к вечеру можно онлайн. Доступ к видеотрансляции можно приобрести за 500 рублей — полученные деньги пойдут в поддержку благотворительного фонда «Дом с маяком».
Вечером оценим нашумевшую румынскую документалку «Коллектив», претендовавшую на «Оскра-2021» сразу в трех номинациях. Это история про то, как усталые люди с маленькой зарплатой сообща пытаются сделать мир лучше и очистить систему здравоохранения от коррупции. Режиссер Александер Нанау говорит, что «это фильм не только про Румынию и не только про больницы». Посмотрим.
План на 28 апреля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в