«Бумер» на Netflix и мемуары звезды Голливуда

Этим летом можно будет познакомиться с мемуарами Уилла Смита — актер открыл предзаказ на свою первую книгу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В среду знакомимся с новинками из самых разных уголков мира — с подкастом из США, с книгой с голливудских холмов, с премьерой культового российского фильма на мировой площадке и с театральной премьерой из Воронежа, покорившей Москву. Всё это можно изучить онлайн в нашей новой Афише.

Что сделать утром

По дороге на работу можно познакомиться с новым крутым подкастом. Save your Game — это гейминг-подкаст Red Bull с Фрэнки Уорд, известной ведущей киберспортивных ивентов ESL Hearthstone, NHL 18, Counter-Strike и бессменной ведущей PC Gaming Show на фестивале E3. Это — абсолютно новая концепция подкаста, в котором известным личностям из мира киберспорта предстоит вспомнить игры, сильно повлиявшие на их жизнь, и выбрать ту из них, которая достойна «сохранения» на века. Выпуски доступны на английском и русском языке.

Что сделать днем

Днем можно познакомиться с необычной книжной премьерой и оформить предзаказ. К выходу готовятся мемуары популярного голливудского актера Уилла Смита. Он уже сообщил об этом в своих социальных сетях и даже показал обложку своего детища. Уилл Смит описал книгу как «историю о том, как один человек справился со своими эмоциями, написанную так, чтобы помочь всем остальным сделать то же самое». Сейчас на нее можно оформить предзаказ. На Amazon она стоит 30 долларов.

Что сделать вечером

Вечером вспомним культовый фильм и посмотрим его вместе со всем миром. 21 июня на Netflix вышли первая и вторая части «Бумера». Для международного зрителя фильмы теперь называются «Bimmer», пишет «Кинопоиск». Bimmer — это аналог названия марки BMW за рубежом. Теперь отечественное бандитское кино можно будет увидеть на английском и немецком языках.

А еще в онлайн-кинотеатре Okko появилась постановка Воронежского Никитинского театра, заключительная в рамках фестиваля «Золотая Маска online» 2021 — спектакль «Чернобыльская молитва», его можно посмотреть онлайн. В основе спектакля режиссера Дмитрия Егорова — одноименная книга Светланы Алексиевич о Чернобыльской катастрофе, построенная на интервью с очевидцами. Постановка была выдвинута на Премию «Золотая Маска» 2021 года в номинациях «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».