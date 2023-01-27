Россия создает плацдарм у границы с Китаем

Решение Мишустина отразится на регионах Сибири

27 января 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Правительство России представило стратегию развития Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти создают экономический плацдарм у границы с Китаем. Им станет Сибирский федеральный округ (СФО), стратегию развития которого премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил 27 января. Эксперты объяснили URA.RU, что производственные мощности перемещают ближе к КНР, чтобы бизнес мог сократить затраты на логистику во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия СФО, опубликованная на сайте правительства РФ, основана на кластерном подходе, подчеркнули в пресс-службе правительства РФ. «Ключевая задача — создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибири, что в свою очередь позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни россиян», — уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. Стратегию развития Сибирского федерального округа утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развитие региона будет происходить в три этапа, говорится в документе. В 2023—2025 годах будут запускаться наиболее проработанные и находящиеся в стадии высокой готовности инвестиционные и инфраструктурные проекты. С 2026 по 2030 год власти сделают акцент на социально-экономических переменах в округе. С 2031 по 2035 годы ожидается преобразование экономики регионов Сибири, что позволит повысить их самодостаточность и снизить госинвестиции. Инвестпроекты решено создавать в восьми индустриальных кластерах. Это — «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь», уточнили в пресс-службе правительства РФ. Один из кластеров, который решено развивать в Сибири, — «Лес, лесопереработка и лесохимия» Фото: Илья Московец © URA.RU «В рамках этого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах СФО более 500 тысяч новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций. Ожидается, что кластеры выйдут на проектную мощность с 2026 года, а их полное развертывание намечено на 2030—2035 годы», — сообщили в пресс-службе кабмина РФ. В августе 2022 года Мишустин совершил турне в Сибирь и на Дальний Восток: он посетил Алтай, Якутию и Забайкальский край. Тема повышения привлекательности этих территорий для россиян активно прорабатывается правительством на протяжении последних лет. Акцент властей на удаленных от Центра регионах, географически близких к Китаю и другим азиатским государствам, эксперты объясняют кардинальными изменениями транспортных связей и разворотом на Восток. Правительство РФ делает акцент на специализации регионов, как это было в советское время, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение правительства о размещении производственных мощностей в Сибири более выгодно для российского и прежде всего местного бизнеса, пояснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Стратегия на основе специализации регионов — это применение опыта советского времени, когда широко использовались экономико-географические особенности территорий. Специализация позволяет учитывать преимущества регионов для развития в нем тех или иных производств. Сибирь ориентирована на работу с Китаем и другими азиатскими странами. И размещение там мощностей более выгодно с логистической точки зрения — можно перевозить готовую продукцию в любую часть страны или за границу с меньшими затратами», — рассказал эксперт. Размещение производственных мощностей в Сибири более выгодно для сотрудничества с Китаем, отмечают эксперты Фото: Ксения Фикс © URA.RU СФО для российских властей — площадка, которая не требует таких больших вложений, как Дальний Восток, находится ближе к центру страны и имеет отлаженные связи с Китаем и другими странами Азии, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Эта стратегия экономического развития необходима в условиях долгосрочных военных действий [в Донбассе]. Из-за оттока западного капитала из России важно, чтобы госсредства вкладывались эффективно. Дальний Восток менее развит, чем Сибирь. Но Сибирь развивать легче — туда требуется меньше вложений, так как она находится посередине страны. Поэтому власти сделают разворот России на Восток с использованием этого плацдарма», — пояснил политолог. Статья по теме Россия запустила новый вид сотрудничества с Китаем Мишустин хочет придать импульс развитию регионов и особенно в части высоких технологий, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Правительство решает главный вопрос — трансформация экономики в условиях санкций Запада. России необходимо сделать переход со спроса на сырьевые товары, на выпуск и продажу товаров с высокой добавленной стоимостью. В каждом регионе будут создаваться кластеры, где аккумулируют технологии. Они станут драйверами для запуска технологического процесса в субъектах РФ. Создание кластеров всегда способствует повышению экономического и социального развития», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти создают экономический плацдарм у границы с Китаем. Им станет Сибирский федеральный округ (СФО), стратегию развития которого премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил 27 января. Эксперты объяснили URA.RU, что производственные мощности перемещают ближе к КНР, чтобы бизнес мог сократить затраты на логистику во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия СФО, опубликованная на сайте правительства РФ, основана на кластерном подходе, подчеркнули в пресс-службе правительства РФ. «Ключевая задача — создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибири, что в свою очередь позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни россиян», — уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. Развитие региона будет происходить в три этапа, говорится в документе. В 2023—2025 годах будут запускаться наиболее проработанные и находящиеся в стадии высокой готовности инвестиционные и инфраструктурные проекты. С 2026 по 2030 год власти сделают акцент на социально-экономических переменах в округе. С 2031 по 2035 годы ожидается преобразование экономики регионов Сибири, что позволит повысить их самодостаточность и снизить госинвестиции. Инвестпроекты решено создавать в восьми индустриальных кластерах. Это — «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь», уточнили в пресс-службе правительства РФ. «В рамках этого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах СФО более 500 тысяч новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций. Ожидается, что кластеры выйдут на проектную мощность с 2026 года, а их полное развертывание намечено на 2030—2035 годы», — сообщили в пресс-службе кабмина РФ. В августе 2022 года Мишустин совершил турне в Сибирь и на Дальний Восток: он посетил Алтай, Якутию и Забайкальский край. Тема повышения привлекательности этих территорий для россиян активно прорабатывается правительством на протяжении последних лет. Акцент властей на удаленных от Центра регионах, географически близких к Китаю и другим азиатским государствам, эксперты объясняют кардинальными изменениями транспортных связей и разворотом на Восток. Решение правительства о размещении производственных мощностей в Сибири более выгодно для российского и прежде всего местного бизнеса, пояснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Стратегия на основе специализации регионов — это применение опыта советского времени, когда широко использовались экономико-географические особенности территорий. Специализация позволяет учитывать преимущества регионов для развития в нем тех или иных производств. СФО для российских властей — площадка, которая не требует таких больших вложений, как Дальний Восток, находится ближе к центру страны и имеет отлаженные связи с Китаем и другими странами Азии, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Эта стратегия экономического развития необходима в условиях долгосрочных военных действий [в Донбассе]. Из-за оттока западного капитала из России важно, чтобы госсредства вкладывались эффективно. Дальний Восток менее развит, чем Сибирь. Мишустин хочет придать импульс развитию регионов и особенно в части высоких технологий, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Правительство решает главный вопрос — трансформация экономики в условиях санкций Запада. России необходимо сделать переход со спроса на сырьевые товары, на выпуск и продажу товаров с высокой добавленной стоимостью. В каждом регионе будут создаваться кластеры, где аккумулируют технологии. Они станут драйверами для запуска технологического процесса в субъектах РФ. Создание кластеров всегда способствует повышению экономического и социального развития», — резюмировал собеседник.