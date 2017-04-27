09:58 27 апреля 2017 4

Теракт 9 Мая удалось предотвратить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боевики, планировавшие устроить теракт на 9 Мая в Москве в 2016 году, получали указания из Сирии. Группировка состояла из выходцев из Ошской области Киргизии.

Возможно, что у этого теракта и взрыва в метро Петербурга был один заказчик, пишет «Коммерсант», полевой командир из Сирии, называющий себя Мухаммадом. Действиями боевиков в России он руководил дистанционно. Издание, рассказывая о деталях планирования теракта, ссылается на сотрудников правоохранительных органов.

Музаммад связывался с подозреваемыми в организации теракта в День Победы через WhatsApp и Telegram. По версии следствия, террористическая группа планировала совершить нападение на людей с использованием гранатомета, взрывчатки и автоматов. Таким образом, отмечает «Коммерсант», террористы хотели воздействовать на российские власти прекратить операцию в Сирии.?

Непосредственным организатором в подготовке теракта следователи считают 28-летнего Анваржана Тошболтоева, который проживал в Москве. Также обвинение в «подготовке теракта» (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ) инкриминируют также выходцам из Ошской области Айбеку Саидову и Усману Менгликулову.? Тошболтоев на допросе рассказал, что брат хотел завербовать его уехать в Сирию еще в 2014 году, однако Анваржан отказался. Но согласился выполнять поручения, которые будут поступать оттуда. Тошболтоев в результате стал контактировать с Мухаммадом, который давал ему задания. В их числе была, например, передача денег вдовам убитых в Сирии боевиков, покупка сотовых телефонов и так далее.

Спустя некоторое время, по словам Тошболтоева, Мухаммад признался, что планирует в Москве крупный теракт и рассматривает его в качестве исполнителя. Но тот отказался. «Тогда террорист, с горечью признав, что его ахун (брат по-арабски. — РБК) «по природе своей труслив», приказал ему заниматься подготовкой акции и «обеспечением Холида и его бойцов», — пишет «Коммерсант». На это Тошболтоев согласился. По поручению командира он съездил на Красную площадь, которую «осмотрел на предмет организации охраны, возможности заезда на автомобиле и быстрого отхода». Анваржан прислал своему «руководителю» фотографию площади.

В конце апреля Мухаммад заявил Тошболтоеву, что подготовка к теракту вступила в заключительную стадию и поручил тому передать определенным людям оружие. Арсенал включал в себя гранатомет, семь тротиловых шашек, небольшой кусок пластита, две гранаты, два автомата АК-74 калибра 5,45 мм и несколько упаковок патронов. 2 мая подозреваемый вместе со своими соотечественниками из этой московской квартиры поехали передавать оружие, но операция сорвалась. В этот же день Тошболтоев и некоторые другие участники группировки были задержаны.

В подготовке и исполнении теракта в России уже не в первый раз подозревают выходцев из Ошской области Киргизии. Следствие установило, что 22-летний Акбарджон Джалилов, который также проживал в этом регионе, устроил взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 года.