Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по столице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нетаньяху принес извинения Катару за удар по столице
Нетаньяху принес извинения Катару за удар по столице Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения Катару за удар по столице страны Дохе, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Об этом сообщает один из телеканалов со ссылкой на осведомленные источники.

«Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани,в котором принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке», — передает телеканал Channel 12.

Ранее Нетаньяху, комментируя инцидент в интервью, заявил, что целью удара в начале сентября была группировка ХАМАС. Он провел аналогию с действиями США при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, подчеркнув, что Израиль «напал не на Катар». Тем не менее, извинения были принесены на высоком уровне, что свидетельствует о желании Израиля сгладить дипломатический инцидент.

Ранее сообщалось про авианалеты Израиля по целям, расположенным в Дохе, столице Катара, оказались неожиданными для администрации Белого дома и вызвали острую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американский новостной портал Axios.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения Катару за удар по столице страны Дохе, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Об этом сообщает один из телеканалов со ссылкой на осведомленные источники. «Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани,в котором принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке», — передает телеканал Channel 12. Ранее Нетаньяху, комментируя инцидент в интервью, заявил, что целью удара в начале сентября была группировка ХАМАС. Он провел аналогию с действиями США при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, подчеркнув, что Израиль «напал не на Катар». Тем не менее, извинения были принесены на высоком уровне, что свидетельствует о желании Израиля сгладить дипломатический инцидент. Ранее сообщалось про авианалеты Израиля по целям, расположенным в Дохе, столице Катара, оказались неожиданными для администрации Белого дома и вызвали острую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американский новостной портал Axios.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...