Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по столице

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения Катару за удар по столице страны Дохе, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Об этом сообщает один из телеканалов со ссылкой на осведомленные источники.
«Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани,в котором принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке», — передает телеканал Channel 12.
Ранее Нетаньяху, комментируя инцидент в интервью, заявил, что целью удара в начале сентября была группировка ХАМАС. Он провел аналогию с действиями США при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, подчеркнув, что Израиль «напал не на Катар». Тем не менее, извинения были принесены на высоком уровне, что свидетельствует о желании Израиля сгладить дипломатический инцидент.
Ранее сообщалось про авианалеты Израиля по целям, расположенным в Дохе, столице Катара, оказались неожиданными для администрации Белого дома и вызвали острую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американский новостной портал Axios.
