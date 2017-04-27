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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:15  27 апреля 2017 5

Пассажиры московского метро упали на пол из-за угрозы взрыва

Терроризм. Клипарт, терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Москвичей напугала бесхозная коробка, которую приняли за бомбуФото: depositphotos.com
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Пассажиры московского метрополитена испугались подозрительной коробки, лежащей на полу вагона. В результате обнаружения предмета, напоминающего взрывное устройство, движение поезда пришлось временно остановить.

Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, около 12 часов на Сокольнической линии метрополитена. Пассажиры одного из вагонов обнаружили бесхозную коробку и незамедлительно сообщили об этом машинисту. До момента прибытия поезда на станцию «Парк культуры» некоторые пассажиры в панике легли на пол, у других началась истерика. После прибытия на станцию машинист объявил, что поезд дальше не пойдет.

«Я ехал в другом вагоне. Вдруг поезд резко остановился в тоннеле. В соседнем вагоне все кинулись в другой конец и легли… Там была то ли коробка, то ли пакет», — рассказал изданию Life.ru один из пассажиров.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек, включая устроившего взрыв смертника. Более 50 получили ранения.

Сергей Макеев
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