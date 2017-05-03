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03 мая 2017
16:53  03 мая 2017 0

Представительство ЯНАО в Кургане захватило муниципальную парковку. «Мэрия бездействует». ФОТО

Замковые устройства стоят на парковке напротив нотариальной конторы на СавельеваФото: группа "Дорога в будущее -45" во "Вконтакте"

В Кургане в парковочном кармане по улице Савельева, 58 установлены замковые устройства, препятствующие парковке автомобилей. По вечерам на этом месте встает белая Toyota LAND CRUISER 120(PRADO). Однако администрация города уже несколько лет не может разобраться с нарушителем, рассказала «URA.RU» адвокат Елена Камшилова.

«Парковка расположена на муниципальной территории, никто не вправе ограничивать проезд. В итоге люди, приезжающие к нотариусу, должны вставать за несколько десятков метров от входа в офис нотариуса, а места на парковке пустуют», — возмущена Камшилова.

Елена Камшилова, известная в Кургане как «таранщица», рассказала, что автомобиль представительства мешал ей выехать с парковки
фото: Елены Камшиловой

В октябре прошлого года Елена Камшилова направила жалобу в администрацию Кургана, указав номер автомобиля нарушителя. В ответе мэрии сообщалось, что данная территория — общественного пользования. Специалисты департамента архитектуры и административно-технической инспекции осмотрели парковку, нашли два замковых устройства и для выявления владельцев блокираторов направили запрос в УМВД по городу Кургану. «После выявления лиц, самовольно установивших данные устройства, администрация города Кургана обратится с иском в суд о демонтаже указанных конструкций», — обещали чиновники заявителю.

«Полгода уже полиция не может установить владельца автомобиля, который поставил барьер на общей парковке», — говорит Елена Камшилова. Ей удалось узнать, что автомобиль принадлежит представительству Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области, которое расположено по адресу: ул. Савельева, 58/1. Камшилова рассказала, что блокираторы стоят на парковке с 2011 года, пару лет назад после жалобы их временно убирали. Она решила написать заявление в прокуратуру на бездействие городской администрации, а также в представительство ЯНАО, а, возможно, и губернатору округа.

Блокираторы стоят на парковке с 2011 года, утверждает Камшилова
фото: группа «Дорога в будущее-45» во «Вконтакте»

В курганском представительстве ЯНАО сообщили «URA.RU», что блокираторы опущены. «Никому они не мешают, кто хочет, тот и ставить автомобиль на это место. Можете вы приехать и поставить, если место не будет занято: автомобилистов в доме много проживает, могут занять. Никто на нас не жаловался, и мы не жалуемся», — ответил мужчина, не пожелавший представиться.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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