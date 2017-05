08:27 10 мая 2017 0

"С гордостью в сердце и огромной радостью пою сегодня для Вас» Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Российская певица Юлия Самойлова спела для жителей Севастополя на праздничном концерте, посвященном 9 мая. Несколько тысяч человек пришло на концерт, несмотря на сильный дождь.

«Поздравляю всех с праздником Великой Победы — 9 мая. Мне очень приятно быть сегодня с Вами… С гордостью в сердце и огромной радостью пою сегодня для Вас», — сказала Юлия со сцены.

Юлия открыла выступление песней «Молитва», которая принесла победу Марии Шерифович на «Евровидении» 2007 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, со сцены прозвучала песня военных лет «Соловьи» и вечная «I will always love you» Уитни Хьюстон. Всего Юлия исполнила семь песен, завершив выступление композицией «Flame is burning», с которой она должна была ехать на Евровидение 2017.

Дмитрий Овсянников, временно исполняющий обязанности губернатора города, поблагодарил Юлию Самойлову за то, что она приехала поздравить горожан. Праздничный фейерверк завершил концерт.

Перед выступлением Юлия говорила с журналистами, сообщает RT. Она рассказала, что значит для нее приглашение в Крым и смотрит ли она Евровидение.