В Москве задержан предполагаемый пособник питерского террориста-смертника

19:49 11 мая 2017 0

Задержанный мог достать взрывчатку для террориста-смертника Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве за незаконный оборот взрывчатки задержали уроженца Средней Азии, который может быть связан с терактом в метро Санкт-Петербурга. Как сообщили в ФСБ, в данный момент проверяются связи задержанного, в том числе и с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим взрыв в подземке.

Гражданин одной из среднеазиатских республик Мухаммадюсуп Эрматов был задержан в четверг, 11 мая. Как пишет «Национальная служба новостей», он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение трем фигурантам дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. Как уточняет «Газета.Ru», Эрматов исчез из поля зрения силовиков сразу после массовых задержаний пособников смертника и находился в розыске. Его родственники утверждают, что он не имеет отношения к взрыву.

В ФСБ подчеркнули, что задержание Эрматова произведено «в рамках отдельного следственного поручения СК РФ».

Теракт в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» был совершен террористом-смертником, уроженцем Киргизии Акбаржоном Джалиловым 3 апреля. От взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек.