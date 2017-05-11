23:42 11 мая 2017 0

Теракт в петербургской подземке унес жизни 15 человек, включая смертника Фото: depositphotos.com

Следственный комитет РФ предъявил обвинения еще троим фигурантам дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что Сейфулла Хакимов, Аъзамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов обвиняются в терроризме и незаконном обороте оружия. В ближайшее время обвинения будут предъявлены остальным участникам террористического подполья, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что 3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек и пострадали более 50.