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11 мая 2017
23:42  11 мая 2017 0

Обвинения предъявлены еще трем фигурантам дела по взрыву в метро Петербурга

Терроризм. Клипарт, терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Теракт в петербургской подземке унес жизни 15 человек, включая смертникаФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Следственный комитет РФ предъявил обвинения еще троим фигурантам дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что Сейфулла Хакимов, Аъзамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов обвиняются в терроризме и незаконном обороте оружия. В ближайшее время обвинения будут предъявлены остальным участникам террористического подполья, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что 3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек и пострадали более 50.

Сергей Макеев
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