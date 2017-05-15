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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
02:35  15 мая 2017 0

США запустили в Донбасс разведчик-беспилотник

Американский беспилотник приблизился к границам РоссииФото: Wikimedia

Беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk 14 мая десять часов провел в небе вдоль линии разграничения в Донбассе.

Стратегический беспилотник вылетел с авиабазы на Сицилии. По информации западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, он собирал данные, но не пересекал линию разграничения. Полет беспилотника проходил на высоте более 15 тысяч метров. Периодически аппарат приближался к границе России со стороны Луганской области на расстояние приблизительно в 70-80 км, сообщает «Газета.ру».

С учетом возможностей беспилотника он мог вести наблюдения за всей неподконтрольной Киеву территорией и приграничными областями России на глубину до 300 км. Также он мог следить за вооруженными силами Украины.

Наталья Володина
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