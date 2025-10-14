Дерипаска предложил отечественному автопрому брать пример с китайцев

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил ориентировать развитие отечественного автопрома на опыт Китая. Об этом сообщил сам бизнесмен.
«Секрет очень прост — китайский путь», — написал бизнесмен в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что процентная ставка по долгосрочным кредитам должна составлять 4%, а обменный курс установлен на уровне 105 рублей за доллар.
По оценке Дерипаска, такие условия позволят увеличить экспорт автомобилей на 25 миллиардов долларов, а рост ВВП составит дополнительно 2% ежегодно. Он также отметил, что внутренний спрос на новые автомобили в РФ оценивается в 2,2–3 миллиона единиц в год. Он считает необходимым дополнительно наращивать экспорт до миллиона машин ежегодно. При этом бизнесмен акцентировал внимание на важности масштабных инвестиций в производство и стимулировании спроса со стороны потребителей.
Ранее, в августе 2025 года, Россия вновь стала крупнейшим импортером легковых автомобилей из Китая, несмотря на снижение общего объема ввоза по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с повышением утилизационного сбора и изменением логистики, тогда как экспорт китайских автомобилей продолжает расти. На этом фоне предложение Олега Дерипаски ориентироваться на китайский опыт приобретает особую актуальность для развития российского автопрома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.