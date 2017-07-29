{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 июля 2017
12:16  29 июля 2017 0

Сначала Рогозин, теперь Чайка. Сыну генпрокурора не дают вылететь из Молдавии

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Самолет сына генпрокурора Юрия Чайки не выпускают из МолдавииФото: Pixabay

Сын генпрокурора России бизнесмен Игорь Чайка не может вылететь из Кишинёва. Власти Молдавии не дают разрешения на отправку его самолета.

Предприниматель проводил в Молдавии деловые переговоры, а теперь не может вылететь на родину, сообщил «Коммерсанту» источник в аппарате правительства. Он уточнил, что власти страны не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера, в котором находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Накануне в пятницу, 28 июля в Кишинев не смог прилететь вице-премьер Дмитрий Рогозин. Власти Румынии отказались пускать в свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация и простые пассажиры. В итоге самолет был вынужден приземлиться в Минске.

После этого Рогозин призвал привлечь к ответу Румынию и Молдавию, также он выразил сожаление о том, что из-за недопуска делегации РФ пострадали рядовые граждане, пишет информагентство Nation News. Опрошенные изданием эксперты назвали произошедшее «русофобским шоу» и «международным хулиганством».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров