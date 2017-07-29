Сын генпрокурора России бизнесмен Игорь Чайка не может вылететь из Кишинёва. Власти Молдавии не дают разрешения на отправку его самолета.
Предприниматель проводил в Молдавии деловые переговоры, а теперь не может вылететь на родину, сообщил «Коммерсанту» источник в аппарате правительства. Он уточнил, что власти страны не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера, в котором находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Накануне в пятницу, 28 июля в Кишинев не смог прилететь вице-премьер Дмитрий Рогозин. Власти Румынии отказались пускать в свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация и простые пассажиры. В итоге самолет был вынужден приземлиться в Минске.
После этого Рогозин призвал привлечь к ответу Румынию и Молдавию, также он выразил сожаление о том, что из-за недопуска делегации РФ пострадали рядовые граждане, пишет информагентство Nation News. Опрошенные изданием эксперты назвали произошедшее «русофобским шоу» и «международным хулиганством».