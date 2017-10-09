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09 октября 2017
12:10  09 октября 2017 5

Половину элитного алкоголя в стране выпивают в Москве и Санкт-Петербурге

ночная жизнь клубов и баров. «Шалом Шанхай» и «Мизантроп». Екатеринбург, коктейль, вопросы, бар, алкоголь, кто здесь
За год реализация элитных спиртных напитков в России подросла на 10%Фото: Дарья Попова © URA.RU

Половину текилы, виски, абсента и другого экзотического алкоголя в России употребляют жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербург, — а также прилегающих территорий. Таковы данные государственной системы по подсчету производства и оборота алкоголя (ЕГАИС)

С начала 2016 года в Москве потреблено почти 19% всей элитной выпивки, а в Московской области — 13%. На втором месте — Санкт-Петербург — 8% и Ленинградская область — 2%.

Таким образом, четыре российских субъекта потребляют почти половину всего экзотического алкоголя в стране, пишет Life.ru.

Другие регионы значительно отстают от столиц по объему выпитой «экзотики». Например, в Белгородской области этот показатель составляет всего 0,2%, а в Чечне — меньше 0,1%.

Лев Истомин
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