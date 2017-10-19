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19 октября 2017
11:00  19 октября 2017 0

В России расширят список мест, где запрещено курение

Подготовка городских объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург, не курить, курение запрещено, флюорография
Вероника Скворцова считает, что нужно везде запретить куритьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Уругвае на конференции Всемирной организации здравоохранения представила новую концепцию борьбы с курением в РФ.

По мнению министра для победы над сигаретной зависимостью необходимо сделать две вещи: увеличить количество запретов и поднять цены на сигареты еще больше.

«Установленные темпы роста ставок акцизов, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, который составляет не менее 2,38 доллара на пачку сигарет», — цитирует Веронику Скворцову телеканал 360.

Так же министр настаивает на необходимости запрета на использование лицами до 18 лет, вейпов, электронных сигарет и кальянов, приравняв их к табаку. А также ввести полный запрет на их использование в общественных местах.

Свободными от табака станут коммунальные квартиры, все виды общественного транспорта, остановки и территория в периметре трех метров вокруг них, курить нельзя будет в трех метрах от входа в торговые центры, а также в подземных и на надземных переходах, а также в личном транспорте в присутствии детей. Кроме того, курильщик будет обязан погасить сигарету, если его об этом попросят окружающие.

Ранее минздрав внес в Госдуму предложение запретить курение возле подъездов жилых домов. Как напоминает «Национальная служба новостей», инициатива предполагает введение 10-метровых зон возле входных групп, где нельзя будет находиться курильщикам.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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