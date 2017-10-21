Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время из Сирии в Грозный будут доставлены 14 детей и семь женщин. Все они являются гражданами России.
Соотечественников обнаружили в сирийском городе Африн, после чего переправили в Алеппо. С четверга, 19 октября, они находятся на российской авиабазе Хмеймим. На следующий день к группе спасенных присоединились еще три женщины и ребенка.
Кадыров подчеркнул, что операция по возвращению граждан РФ из Сирии оказалась очень результативной. «В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде!» — заявил глава Чечни у себя в Instagram.