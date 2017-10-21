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21 октября 2017
16:42  21 октября 2017 0

Кадыров эвакуирует спасенных в Сирии российских женщин и детей. ВИДЕО

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни считает операцию результативнойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время из Сирии в Грозный будут доставлены 14 детей и семь женщин. Все они являются гражданами России.

Соотечественников обнаружили в сирийском городе Африн, после чего переправили в Алеппо. С четверга, 19 октября, они находятся на российской авиабазе Хмеймим. На следующий день к группе спасенных присоединились еще три женщины и ребенка.

Кадыров подчеркнул, что операция по возвращению граждан РФ из Сирии оказалась очень результативной. «В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде!» — заявил глава Чечни у себя в Instagram.

Лев Истомин
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