Звезда «Реальных пацанов» выдвигается в президенты России. ВИДЕО

Пермская актриса Марина Федункив, ставшая известной по сериалу «Реальные пацаны», заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.
«Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться! А то через четыре года кое-кому 35, и на следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу, — написала Федункив в Instagtam. — В общем теперь я лицо и тело партии „Калорийная Россия“. Голосуя за меня — вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ! На счет хлеба, то тут как успеете…а зрелища точно будут!»
В шуточном видео вместе с Мариной Федункив снялись актеры Светлана Пермякова, которую та представила как будущего министра здравоохранения, и Евгений Етыков, который в будущем кабинете станет министром спорта.
Отметим, Марина Федункив давно поддерживает телеведущую Ксению Собчак. Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что артистка выступила в защиту Собчак после того, как Ксения устроила дебош в самолете. По мнению актрисы, Собчак ничего плохого не сделала.