Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором есть термин «рашизм». Она проанализировала лингвистические особенности русского языка и заявила, что «рашизм» не имеет отношения к России. Об этом Захарова рассказала на брифинге.
«Почти все „-измы“ в восточно-славянских языках (как в русском, так и украинском) строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. Фанат–изм, тур–изм, лобб–изм. Логика проста и прозрачна. По этой модели „рашизм“ может означать лишь одно — Учение Раши. Поэтому „Раша“ — это вовсе не Россия», — пояснила Захарова.
По словам Захаровой, Раши (рабби Шломо Ицхаки) был духовным лидером еврейства Cеверной Франции. Она добавила, что на Украине оскорбили раввина XI века, которого почитают миллионы иудеев.
Ранее Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего Россию с «хищником», низкопробными оскорблениями в адрес РФ и ее народа. Она подчеркнула, что именно Франция ведет себя как «настоящий хищник», способствуя эскалации кризиса на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.