Американка лишилась работы за показанный Трампу средний палец

05:33 07 ноября 2017 0

Открытая демонстрация политических предпочтений стоила девушке работы Фото: twitter.com/ashleyfeinberg

Работодатель расторг контракт с маркетологом Юли Бриксман после того, как по интернету разлетелась ее фотография с кортежем Трампа. На кадре девушка, совершавшая велопрогулку, показала средний палец президенту США.

Резонансный снимок был опубликован 29 октября в Twitter-аккаунте журналистки Эшли Файнберг, сообщает Nation News. После того, как пользователи сети установили личность противницы президента, компания Akima LLC немедленно уволила проштрафившуюся сотрудницу. По словам руководства, контракт с маркетологом был расторгнут, чтобы избежать враждебных настроений в коллективе. Сама Бриксман с таким решением не согласилась, заявив, что в момент создания снимка не находилась на рабочем месте.

Это далеко не первый случай открытого проявления американцами негатива в сторону нового президента. Ранее «URA.RU» сообщало, что сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа перед увольнением.