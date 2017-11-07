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07 ноября 2017
06 ноября 2017
05:33  07 ноября 2017 0

Американка лишилась работы за показанный Трампу средний палец

Открытая демонстрация политических предпочтений стоила девушке работыФото: twitter.com/ashleyfeinberg

Работодатель расторг контракт с маркетологом Юли Бриксман после того, как по интернету разлетелась ее фотография с кортежем Трампа. На кадре девушка, совершавшая велопрогулку, показала средний палец президенту США.

Резонансный снимок был опубликован 29 октября в Twitter-аккаунте журналистки Эшли Файнберг, сообщает Nation News. После того, как пользователи сети установили личность противницы президента, компания Akima LLC немедленно уволила проштрафившуюся сотрудницу. По словам руководства, контракт с маркетологом был расторгнут, чтобы избежать враждебных настроений в коллективе. Сама Бриксман с таким решением не согласилась, заявив, что в момент создания снимка не находилась на рабочем месте.

Это далеко не первый случай открытого проявления американцами негатива в сторону нового президента. Ранее «URA.RU» сообщало, что сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа перед увольнением.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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