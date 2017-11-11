03:34 11 ноября 2017 0

Саакашвили обвинил украинских пограничников в незаконном задержании своего сына Фото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

В пятницу, 10 ноября, экс-глава Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о задержании его 11-летнего сына и сопровождавшего его человека в киевском аэропорту «Борисполь». Пограничники, по его словам, якобы на протяжении нескольких часов удерживали их в отдельной комнате без объяснения причин.

После разъяснения ситуации это сообщение нашло подтверждение лишь частично. Как позже пояснил представитель пограничной службы, прилетевший из Тбилиси несовершеннолетний сын Михаила Саакашвили действительно был задержан в порту, однако с ним никого не было. Сопровождающего не пропустили через украинскую границу, что, собственно, и стало причиной задержания ребенка, пишут «Известия».

Когда пограничники убедились, что он встретился с отцом, он тут же был отпущен.