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11 ноября 2017
10 ноября 2017
03:34  11 ноября 2017 0

В аэропорту Киева задержан 11-летний сын Саакашвили. Пограничники уже дали разъяснения

Саакашвили Михаил, флаг украины, саакашвили михаил
Саакашвили обвинил украинских пограничников в незаконном задержании своего сынаФото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

В пятницу, 10 ноября, экс-глава Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о задержании его 11-летнего сына и сопровождавшего его человека в киевском аэропорту «Борисполь». Пограничники, по его словам, якобы на протяжении нескольких часов удерживали их в отдельной комнате без объяснения причин.

После разъяснения ситуации это сообщение нашло подтверждение лишь частично. Как позже пояснил представитель пограничной службы, прилетевший из Тбилиси несовершеннолетний сын Михаила Саакашвили действительно был задержан в порту, однако с ним никого не было. Сопровождающего не пропустили через украинскую границу, что, собственно, и стало причиной задержания ребенка, пишут «Известия».

Когда пограничники убедились, что он встретился с отцом, он тут же был отпущен.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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