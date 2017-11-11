Звезда «Реальных пацанов» кардинально сменила имидж. ФОТО

Новый образ Марии Скорницкой вызвал восторг поклонников
Актриса Мария Скорницкая, сыгравшая роль Машки в сериале «Реальные пацаны», кардинально сменила имидж. Девушка сбросила десять килограммов, изменила цвет волос и стиль одежды. Поклонники актрисы уже осыпали ее комплиментами в Instagram, где Мария разместила свою фотографию в новом образе.
«Какая классная!», «Красотка!», «Машуль, чудесно выглядишь», «Вау, какая красота!» — так отреагировали подписчики Марии на смену ее имиджа.
Как отмечает «Газета DAYLI», актриса начала приводить себя в форму после рождения сына. Однако в финальном сезоне «Реальных пацанов» Мария снова вернется к привычному для зрителей образу Машки, слегка вульгарной провинциальной девушки.