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15 ноября 2017
15:44  15 ноября 2017 2

«Ничего страшного». Кремль прокомментировал фиаско Минобороны со скриншотами из игры

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий
Песков не намерен преувеличивать ошибку пресс-службы военныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на ошибку с публикацией скриншота из компьютерной игры, которым Минобороны проиллюстрировало связь США и ИГ. По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать эту ситуацию, так как ничего страшного в этом нет.

«Ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — подчеркнул Песков, слова которого приводит агентство Nation News.

Ранее Минобороны распространило сообщение об отказе США нанести удар по боевикам, покидающим сирийский город Абу-Кемаль. Публикация была подкреплена снимками, один из которых оказался ошибочным. В отношении гражданского сотрудника, допустившего публикацию, проводится проверка.

После этого военное ведомство опубликовало подлинные снимки колонны боевиков у границы Сирии и Ирана в доказательство того, что западная коалиция сделала возможным отход террористов.

Лев Истомин
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