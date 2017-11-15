15:44 15 ноября 2017 2

Песков не намерен преувеличивать ошибку пресс-службы военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на ошибку с публикацией скриншота из компьютерной игры, которым Минобороны проиллюстрировало связь США и ИГ. По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать эту ситуацию, так как ничего страшного в этом нет.

«Ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — подчеркнул Песков, слова которого приводит агентство Nation News.

Ранее Минобороны распространило сообщение об отказе США нанести удар по боевикам, покидающим сирийский город Абу-Кемаль. Публикация была подкреплена снимками, один из которых оказался ошибочным. В отношении гражданского сотрудника, допустившего публикацию, проводится проверка.

После этого военное ведомство опубликовало подлинные снимки колонны боевиков у границы Сирии и Ирана в доказательство того, что западная коалиция сделала возможным отход террористов.