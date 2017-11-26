Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе получит за свой уход порядка 10 млн долларов. Кроме того, до конца жизни он будет ежемесячно получать по 150 тыс. долларов как эквивалент зарплаты главы государства.
Этим «вечный президент» не ограничился, сообщает «Газета.ру». В СМИ также попали сведения о неких выплатах его жене Грейс, но их размер пока удается скрывать от общественности. Разумеется, на эти условия Мугабе пошел лишь после того, как получил гарантии безопасности — в отношении экс-президента и его родственников нельзя будет возбуждать уголовные дела, сообщает также RT.
Как уже писало «URA.RU», в ночь на 15 ноября в столицу страны Хараре вошла бронетехника. Военные блокировали правительственные здания и телецентр, арестовав министра финансов Зимбабве и, фактически, президента Роберта Мугабе и его супругу. Однако возможностей организаторов выступления хватило лишь на то, чтобы после долгих переговоров убедить Мугабе оставить власть.
93-летний Роберт Мугабе — самый пожилой до последнего времени на планете глава государства — бессменно правил Зимбабве с 1980 года, превратив вполне благополучную Южную Родезию в беднейшую страну Африки.