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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:55  16 декабря 2017 0

«К нам едут худшие». Трамп призвал отказаться от лотереи грин-карт

Клипарт, трамп дональд
Американский президент выступил с резкой критикой системы иммиграции в СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп объяснил свое желание отменить визовую лотерею для иностранцев. По мнению главы Америки, в страну иммигрируют худшие представители других государств.

Острую социальную тему Дональд Трамп затронул в минувшую пятницу на своем выступлении в Национальной академии ФБР, сообщает «Экономика Сегодня». Глава Белого дома заявил, что владельцами грин-карт в основном становятся «худшие представители общества», так как другие страны не отдают свои лучшие кадры Соединенным Штатам. Президент США считает, что стране нужна новая система иммиграции, рассчитанная в первую очередь на благополучие и безопасность американских жителей. На минувшей неделе Трамп потребовал от конгресса устранить миграционные лазейки, позволяющие проникать в США нежелательным лицам.

Ранее стало известно, что в США осудили пермяка, занимавшегося контрабандой людей из Канады. Экс-глава федерации спортивного ориентирования Пермского края использовал свои навыки в переправке нелегалов через границу.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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