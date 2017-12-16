05:55 16 декабря 2017 0

Американский президент выступил с резкой критикой системы иммиграции в США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп объяснил свое желание отменить визовую лотерею для иностранцев. По мнению главы Америки, в страну иммигрируют худшие представители других государств.

Острую социальную тему Дональд Трамп затронул в минувшую пятницу на своем выступлении в Национальной академии ФБР, сообщает «Экономика Сегодня». Глава Белого дома заявил, что владельцами грин-карт в основном становятся «худшие представители общества», так как другие страны не отдают свои лучшие кадры Соединенным Штатам. Президент США считает, что стране нужна новая система иммиграции, рассчитанная в первую очередь на благополучие и безопасность американских жителей. На минувшей неделе Трамп потребовал от конгресса устранить миграционные лазейки, позволяющие проникать в США нежелательным лицам.

Ранее стало известно, что в США осудили пермяка, занимавшегося контрабандой людей из Канады. Экс-глава федерации спортивного ориентирования Пермского края использовал свои навыки в переправке нелегалов через границу.