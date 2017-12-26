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26 декабря 2017
08:30  26 декабря 2017 4

Британский корабль устроил слежку за российским фрегатом. ФОТО

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Российский военный корабль прошел по территориальным водам Британии с «почетным караулом» (фото из архива)Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Британский корабль HMS St Albans сопровождает российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в территориальных водах Великобритании. Как сообщили в минобороны королевства, субмарина будет следить за российским кораблем весь день, 26 декабря, пока он будет находиться на чужой территории.

HMS St Albans следил за российским кораблем на протяжении трех дней, вернется он в док только поздно вечером 26 декабря, передает РБК. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что в последнее время российская активность около Соединенного Королевства возросла. По словам военачальника, он «не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии».

Корабль «Адмирал Горшков» является фрегатом с управляемым ракетным оружием. Сейчас он находится на государственных испытаниях. В частности, российские военные отрабатывают все системы корабля, который спустили на воду в 2010 году.

В апреле этого года британский фрегат сопроводил два российских военных корабля во время их прохождения через Ла-Манш. Как писала «Национальная служба новостей», отряд направлялся в Северную Атлантику, чтобы отработать пополнение запасов воды и топлива. В состав вошли корветы «Сообразительный» и «Бойкий», танкер «Кола» и буксир МБ-123.

Нина Калинина
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