ФСБ поймала двух жителей Казани за хищение 19,5 млн рублей

Сотрудники ФСБ по Татарстану задержали двух жителей Казани — их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с оборонно-промышленным комплексом. По данным ведомства, учредитель компании «ИСК Станко Эксперт» и его компаньон заключили контракты с предприятиями на ремонтные работы, получили аванс в размере более 19,5 млн рублей — и просто присвоили деньги. Об этом со ссылкой на ведомство пишут СМИ.
«Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану задержали двух жителей Казани, подозреваемых в хищении средств по контрактам с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — пишет газета Коммерсант. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
Судя по данным Rusprofile, фирма «Станко Эксперт» зарегистрирована в Красногорске. Уставной капитал — почти 515 тысяч рублей. Основной вид деятельности — монтаж промышленных машин и оборудования. В 2024 году компания отчиталась о выручке в 6,5 млн рублей.
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